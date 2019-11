Am Donnerstag fanden in Wolhusen (Bild), Schüpfheim und Malters kulturelle Veranstaltungen wie Kabarett und Konzerte statt. Diese gehörten zum Angebot der zwölften Kantonalen Tage der Kulturlandschaft Luzern, an denen sich 25 Veranstalter in 18 Gemeinden beteiligten.