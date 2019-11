1

Pius Schmid im Vorstand des SAV

An der Hauptversammlung des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbandes SAV in Schüpfheim wurde Pius Schmid als neuer Vertreter des Kantons Luzern in den Vorstand gewählt. Weitere Themen waren etwa die Klimaerwärmung in der Höhe, die Agrarpolitik 2022 oder das neue Jagdgesetz.