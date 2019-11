Manuel Aguilera de la Paz (in der Mitte), kubanischer Botschafter für die Schweiz, war am Freitag, 8. November, in Entlebuch zu Gast. Ringsum an den Wänden hingen Gemälde von kubanischen Künstlern. Andi Schnelli (rechts) hatte vor zwei Jahren die Galerie für kubanische Kunst aufgebaut.