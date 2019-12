Die IG Lebensqualität Schachen wurde in den letzten Wochen an mehreren Versammlungen in Werthenstein thematisiert, zuletzt an der Gemeindeversammlung Anfang Dezember. Warum der Verein gegründet wurde und welchen Zweck er verfolgt, darüber hat der EA mit IG-Präsident Gabriel Vonwyl gesprochen.