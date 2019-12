Während 18 Jahren hatte Pfarrer Theodor Zimmermann sich um die Seelsorge des Marbacher Kirchenvolkes gekümmert. Am Sonntag verabschiedete sich die Kirchgemeinde Marbach in einem feierlichen Gottesdienst von ihm. Ab 1. Januar wird er sein Wirken in der Wallfahrtskapelle Gormund fortsetzen.