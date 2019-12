1

Den Samichlaus in der Region willkommen geheissen

Am Wochenende wurde in der Region die Adventszeit mit dem Auszug des Samichlauses und seinem Gefolge eingeläutet. Viel Licht und erwartungsvolle Kinder begleiteten den Samichlaus, der kleine Geschenke verteilte. Im Bild verteilt der Samichlaus in Wolhusen ein kleines Präsent.