Am 27. Dezember fand bei der Bergbahnen Sörenberg AG der erste von drei Tagen der offenen Tür statt. Die Themen des Abends waren Beschneiung und Pistenpräparation. Rund 100 Interessierte fanden den Weg auf die Rossweid. Weitere Tage der offenen Türen sind am 24. Januar und am 21. Februar.