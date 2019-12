Am 13. und 14. Dezember wurde das Musical «De neu Stärn» von Markus Hottiger in der Spitalkapelle und in der Kirche St.Andreas Wolhusen von den Schülern des Schulhauses Markt aufgeführt. Verstärkt durch den Schüler- und Oberstufenchor der regionalen Musikschule wurden zwölf Songs vorgetragen.