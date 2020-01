Vom 9. bis 11. Oktober präsentieren sich die Gewerbetreibenden von Schüpfheim, Flühli und Sörenberg in einer Ausstellung unter dem ­dynamisch-modernen Motto «#gwaerb20 – zäme geit öppis». Am Mittwoch orientierte das OK über das Projekt und animierte die rund 120 anwesenden Gewerbler zum Mitmachen.