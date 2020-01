Fehler bei der Berechnung der Prämienverbilligung 2020

1

Volg-Laden hat wieder geöffnet

Der Volg-Laden in Hasle erstrahlt wieder in neuem Glanz. Er wurde umgebaut und feierte heute Donnerstag seine Wiedereröffnung. Ab dem 27. Januar haben Kunden und Kundinnen auch die Möglichkeit, Dienstleistungen der Post im Dorfladen in Anspruch zu nehmen.