Am 5. Januar verabschiedete sich Pastoralraumpriester Martin Mark mit einem eindrücklichen Gottesdienst von den Gläubigen des Pastoralraums Malters-Schwarzenberg. Nach sechseinhalbjährigem Wirken kehrt er in sein Heimatbistum, in die Erzdiözese Freiburg im Breisgau, zurück.