Aufgrund des veränderten Kundenverhaltens hat die Post kürzlich den Entscheid eröffnet, die Poststelle im Dorf 14 in eine «Filiale mit Partner» umzuwandeln und den bisherigen Standort zu schliessen. Ab 2. Juni können Postgeschäfte in der Coop-Verkaufsstelle an der Wilgutstrasse 1 erledigt werden.