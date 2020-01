«Das Gemeindehaus Schüpfheim ist energetisch und in Bezug auf Arbeitsabläufe in die Jahre gekommen», heisst es in der Botschaft der Gemeinde. Deswegen soll es für 2,58 Millionen Franken saniert werden. Am 9. Februar stimmen die Schüpfheimer Stimmbürger über den Sonderkredit ab.