Grosser Erfolg für den Schüpfheimer Nicola Krause am Halbfinalwettkampf der Schweizermeisterschaft der Maurer: Er erreichte Platz 2, welche zur Teilnahme im September am SwissSkills-Finale der fünf besten Schweizer Maurer berechtigt. Der 20-Jährige arbeitet bei der Arnet Bau AG in Entlebuch.