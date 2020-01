1

Wolhusen: Mann stirbt nach Brand in einem Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Wolhusen ist am 30. Dezember ein 45-jähriger Schweizer ums Leben gekommen. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte er, einen Brand im Hobbyraum mit einer Feuerdecke zu löschen und erlitt dabei mutmasslich eine Rauchvergiftung.