Die SCL Tigers haben am Freitagabend ein sehr gutes Spiel gegen Davos verloren, dies mit 1:2 nach Verlängerung. Erst im letzten Drittel fiel das erste das Tor für Davos in doppelter Überzahl. Kurz darauf glich Ben Maxwell mit einem Shorthander aus. In der Verlängerung holte Davos den Zusatzpunkt.