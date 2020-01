1

Wolhusen: FDP nominiert Fredi Bigler für das Gemeindepräsidium

Die FDP Wolhusen hat am Montag den 34-jährigen Fredi Bigler zum Kandidaten fürs Gemeindepräsidium nominiert. Bigler ist in Wolhusen aufgewachsen, Inhaber einer Informatikfirma in Wolhusen und Sohn des derzeitigen Gemeindepräsidenten Peter Bigler.