Unternehmer Walter Imbach holt Aldi nach Wolhusen, plant das Stöckli-Areal in der Kommetsrüti zu verändern und Wohnen mit Arbeiten zu verbinden. Zudem wollte er den Skihersteller in Wolhusen behalten und bot dem Spitalrat an, ein Parkhaus zu bauen. Über diese Projekte sprach der EA mit Imbach.