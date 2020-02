Der Verfahrens-­Ingenieur Jonas Duss aus Escholzmatt ist heute ­Geschäftsführer eines Unternehmens in New York. Mit seinem Team hat der 28-Jährige eine Smartphone-App für Patienten, die an der chronischen Lungenkrankheit (COPD) leiden, entwickelt. Der EA hat sich mit ihm zum Gespräch getroffen.