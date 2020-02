Die diesjährige Fasnacht startete im Kanton Luzern am Donnerstag, 20. Februar. Gemäss Luzerner Polizei war die Stimmung grösstenteils ausgelassen und friedlich. Auffällig waren diverse Einsätze der Rettungskräfte in der Stadt Luzern am frühen Morgen, insbesondere wegen übermässigen Alkoholkonsums.