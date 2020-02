Am Mittwoch, 26. Februar, um 4.40 Uhr wollte ein 21-jähriger Autofahrer auf der schneebedeckten Renggstrasse von Entlebuch über den Renggpass in Richtung Schachen fahren. Dabei kam er von der Strasse ab und fiel in ein Bachbett, blieb aber unverletzt. Der Sachschaden ist rund 10‘000 Franken.