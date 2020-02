Mit einem grossen Knall und vielen bunten Konfetti, die zu Tausenden vom Wagen der Ämmeruugger Schüpfheim tanzten, fing der diesjährige Fasnachtsumzug in Schüpfheim an. Jede der 21 Nummern hatte etwas zu bieten und unterhielt die Narren, die sich am Strassenrand versammelt hatten.