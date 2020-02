Am Samstag fanden die Kantonalen Meisterschaften alpin auf der Ochsenweid in Sörenberg statt. Insgesamt über 340 Fahrerinnen und Fahrer hatten sich für die Rennen angemeldet. Ebenfalls auf der Ochsenweid fand am Sonntag eines von zehn Ausscheidungsrennen des Grand-Prix-Migros statt.