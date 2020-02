Das Postauto-Unternehmen Schnider Bus GmbH in Schüpfheim wird von Gabriela und Anton Schnider seit 25 Jahren in dritter Generation geführt. Eine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie ist nicht geplant, deswegen wird es am 1. Juni in das Postauto-Unternehmen Amstein Bus AG in Willisau integriert.