1

CVP Escholzmatt-Marbach hat nominiert

An der gut besuchten Versammlung der CVP Escholzmatt-Marbach am Mittwochabend im Hotel Sporting in Marbach haben die CVP-Mitglieder einstimmig den bisherigen Gemeindammann Pius Kaufmann, sowie als Gemeindepräsident Beat Duss und als Gemeinderätin Jeannette Riedweg-Lötscher nominiert.