Feuermann verletzte sich bei einem Hausbrand in Hasle

Bei Löscharbeiten eines Hausbrandes in Hasle ist am Donnerstagmittag ein Feuerwehrmann verletzt worden. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital. Am Haus entstand zudem beträchtlicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Entlebuch-Hasle und Schüpfheim mit insgesamt rund 80 Personen.