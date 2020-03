Über eine Woche ist es her, seit der Bund den Notstand in der Schweiz erklärt hat. Geschäfte waren gezwungen, ihren Betrieb unter der Einhaltung von Massnahmen einzuschränken oder ganz zu schliessen. Der EA hat bei Geschäften in der Region nachgefragt, wie sie mit der besonderen Situation umgehen.