1

Das Entlebucher "Phantom"-Musical ist eine imposante Gesamtleistung

Fesselnd, emotional und begeisternd, so präsentierte sich die Premiere der Musicalproduktion «Das Phantom der Oper» am Donnerstagabend in Schüpfheim. Das Ensemble junger Talente im Entlebuch hat alle Erwartungen übertroffen. Bis am 15. März finden sieben weitere Aufführungen statt.