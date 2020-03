1

JSVP gründet Untersektion JSVP Wahlkreis Entlebuch

Am Freitagabend wurde im Restaurant Cavallino in Schüpfheim die Gründungsversammlung der JSVP Wahlkreis Entlebuch abgehalten. Im Anschluss an die Versammlung mit rund 50 Anwesenden rundete Nationalrat Mike Egger den Event mit einem Referat ab.