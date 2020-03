Am 14. September 2019 haben sich in der Nähe des Schimbrigs zwei Kleinflugzeuge auf 2100 Metern Höhe auf bis 80 Meter angenähert. Die Maschinen waren nur unzureichend mit Kollisionswarngeräten ausgerüstet. Das hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle am Mittwoch bekannt gegeben.