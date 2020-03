1

Brand in einer Werkstatt in Escholzmatt ausgebrochen

In einer Werkstatt in Escholzmatt kam es am Dienstagmittag, 24. März, zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Escholzmatt-Marbach konnte diesen rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.