Anlässlich einer ausserordentlichen Ligaversammlung per Telefonkonferenz am Donnerstagvormittag stellten die Ligaleitung und sämtliche Clubvertreter der National League und Swiss League fest, dass der Spielbetrieb aufgrund dieser Anordnung grundsätzlich nicht mehr zumutbar aufrechterhalten werden kann. Denis Vaucher, Direktor der Liga, sagt: «Wir stehen in der Verantwortung, unsere Spieler, Clubangehörigen und ihre Gesundheit zu schützen und genau das hat jetzt höchste Priorität.» Sämtliche Entscheidungen betreffend Schweizermeister sowie Auf- und Abstiege für die Saison 2019/20 werden heute Freitag um 13 Uhr an der ausserordentlichen Ligaversammlung in Ittigen gefällt.