Gut 80 Angehörige des Spitalbataillons 5 unterstützen seit vergangener Woche das Personal am Luzerner Kantonsspital (LUKS) bei der Pflege und der Triage von Patientinnen und Patienten. Der Einsatz ist an allen drei Standorten in Luzern, Sursee und Wolhusen und soll bis am 10. Mai dauern.