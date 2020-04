1

Rollsportpark in Schüpfheim hofft auf Top-Event

Auf dem Rollsportpark in Schüpfheim ist am 21. Juni ein Qualifikationsrennen für die "Red Bull UCI Pump Track World Championships" geplant. Es ist das einzige Qualifying in der Schweiz. Im Moment ist der Rollsportpark aber geschlossen. Tom Felder (Bild) hofft, dass sich das noch ändert.