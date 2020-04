Seit letztem Jahr ist der Mar­bacher Melven Koch Mitglied von «REDOG», dem Schweizerischen Verein für Such- und Rettungshunde. Im Gespräch mit dem EA erzählt er, wie er zu «REDOG» kam und was sein Tätigkeitsgebiet auszeichnet. Immer an seiner Seite ist sein zweijähriger Labradorretriever Xhina.