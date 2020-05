Wie andere Zentralschweizer Kantone, so hat auch Luzern entschieden, wegen der Coronapandemie nicht auf die Maturaprüfung zu verzichten. Durchgeführt werden sollen aber nur die schriftlichen Prüfungen, dies um die Lehrer- und Schülerschaft in den erschwerten Bedingungen zu entlasten. Bei den Schülerorganisationen sowie bei SP und Grünen stiess der Entscheid des Kantons Luzern auf Kritik. Sie erklärten etwa, dass mit der Durchführung der schriftlichen Prüfungen und dem Verzicht auf mündliche Examen neue Ungleichheiten entstehen könnten. Aldo Magno, Leiter Dienststelle Gymnasium, hatte am Donnerstag aber "eine beruhigende Nachricht" für die Maturandinnen und Maturanden. Die Bestehungschancen blieben dank einer Anpassung in der Notengebung im Vergleich zu normalen Jahren unverändert, erklärte er an einer Medienkonferenz. Bei der Matura gelten sowohl die Erfahrungs- wie auch die Prüfungsnoten. Bislang wurde jeweils in den einzelnen Fächern Richtung Prüfungsnote gerundet. Ist die Prüfungsnote tiefer als die Erfahrungsnote, kann 2020 gegebenenfalls auch aufgerundet werden.

Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann zeigte sich überzeugt, dass die Schulen im Kanton Luzern nach dem fast zwei Monate lagen Unterbruch gut auf den Start des Präsenzunterrichts vorbereitet seien. Die Rückkehr in die Schulhäuser werde gut und geordnet vonstatten gehen, sagte er. Die Vorbereitungen für diesen "grossen Schritt" seien bereits weit fortgeschritten. Für die Volksschulen wurden nach Angaben des Kantons Weisungen und ein konkretes Schutzkonzept für den Präsenzunterricht erarbeitet. Die Schulen erhalten Vorgaben zu Abstandsregeln und Hygienebestimmungen. Charles Vincent, Leiter Dienststelle Volksschulbildung, sagte, er gehe nicht davon aus, dass durch den Fernunterricht grosse Wissenslücken entstanden seien, auch wenn klar sei, dass einige Kinder nicht zufriedenstellend gefördert worden seien. Geplant sei deswegen wo nötig eine individuelle Förderung Leistungskontrollen sollen nicht in allen Fächern mit Noten bewertet werden - in der Primarschule lediglich in den Fächern Deutsch, Mathematik, Natur/Mensch/Gesellschaft, in der Sekundarschule in Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik. Vincent sagte weiter, dass die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen ab dem 11. Mai wieder im gewohnten Rahmen geführt würden.