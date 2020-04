Ursprünglich war geplant, dass das Luzerner Kantonsparlament am 11., 12. und 18. Mai eine Sitzung durchführt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Session jedoch abgesagt. SP und Grüne passte dies nicht. Sie stellten ein Einberufungsbegehren.

Die Geschäftsleitung des Kantonsrats teilte am Freitag mit, dass die geforderte Session am Montag 18. Mai stattfinde. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden könnten, werde die Sitzung aber nicht im Kantonsratssaal, sonder in der Messe Luzern stattfinden. Als vorgesehene Themen genannt wurden der Hochwasserschutz, die Cyberkriminalität und die Coronakrise.

Wegen der Corona-Pandemie war die zweitägige Märzsession gestrichen worden. Um den Überhang an parlamentarischen Vorstössen abbauen zu können, werde die Junisession von zwei auf drei Tage ausgedehnt, teilte die Geschäftsleitung des Kantonsrats mit. Auch diese Session werde in der Messe Luzern stattfinden.