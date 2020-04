1

FDP kommt mit Hanspeter Streit

Wie die FDP Wolhusen am 22. April mitteilte, schickt sie ihren Präsidenten Hanspeter Streit in den zweiten Wahlgang der Gemeinderatswahlen. Damit zeichnet sich die stille Wahl des Parteilosen Bruno Duss als Gemeindepräsident ab, während SVP und FDP am 28. Juni um den letzten Gemeinderatssitz kämpfen