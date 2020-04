Eichmann wurde Anfang dieses Jahres als neuer Torhütertrainer der SCL Tigers und der Leistungsstufe SCL Young Tigers engagiert. Bereits in den damaligen Gesprächen erwähnte der 39-Jährige, dass seine berufliche Ausrichtung mittelfristig als Sportchef sei. Eichmann hat schon bei Langenthal Einblicke in verschiedene Bereiche erhalten – unter anderem auch als Sportchef. Nun übernimmt er ab dem 1. Mai als Torhütertrainier und Sportchef in Personalunion die Verantwortung bis auf Weiteres.