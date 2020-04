Die Nachfrage nach Desinfektionsmittel und Gesichts­masken ist noch nie so rasant angestiegen wie in den letzten Wochen. Um dem Ansturm entgegen­zuwirken, stellt die Distillerie Studer in Escholzmatt ihr ­eigenes Desinfektionsmittel her. Zudem näht der regionale Verein "Gesundheit" Gesichtsmasken.