Per sofort gilt ein bedingtes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe, wie die Luzerner und die Schwyzer Staatskanzleien mitteilten. Feuer sind nur noch in fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt. Die geringen Niederschläge in den vergangenen vier Wochen und die hohen Frühlingstemperaturen hätten die Waldböden austrocknen lassen.

Bei Wind und Windböen und in Gebieten mit einem grossen Anteil an dürrer Vegetation steige die Waldbrandgefahr schnell und stark an. Die aktuelle Waldbrandgefahr ist lokal unterschiedlich ausgeprägt. An südost- bis südwestexponierten Lagen wie beispielsweise an der Rigi ist es sehr trocken. Besonders trocken sind auch Luzerns nördlicher Kantonsteil und die Naherholungsgebiete wie beispielsweise der Bireggwald oder der Sonnenberg.

Die Prognosen sagen für den laufenden Monat ein mildes und trockenes Wetter voraus. In Uri, Ob- und Nidwalden herrscht bereits seit Tagen erhebliche Waldbrandgefahr. Mässig ist die Gefahr in der Zentralschweiz derzeit einzig in Zug.