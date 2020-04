Zusammen mit Stadtpräsident Cyrill Wiget (Grüne), der sich bei den Wahlen vom 29. März nicht mehr zur Verfügung gestellt hatte, kommt es damit am 31. August zum Ende der laufenden Legislatur zu drei Wechseln in der fünfköpfigen Krienser Stadtregierung. Bau- und Umweltdepartementsvorsteher Senn verzichtet mit seinem Rückzug aus der Politik auch auf das Amt des Stadtpräsidenten, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Der 57-Jährige hatte bei den Stadtratswahlen am wenigsten Stimmen erzielt, dafür für das Stadtpräsidium die meisten Stimmen erhalten. Allerdings scheiterte er am absoluten Mehr. Der Bauingenieur, der zwölf Jahre im Stadtrat tätig war, äusserte sich in der Mitteilung enttäuscht über das Resultat im ersten Wahlgang.

Er wolle nun den Weg frei machen für einen bürgerlichen Wahlvorschlag und lasse seinem Parteikollegen Roger Erni den Vortritt. Neuling Erni war im ersten Wahlgang auf dem dritten Platz gelandet.

Bereits Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden im ersten Wahlgang gezogen hatte Sozialvorsteher Lothar Sidler (CVP), der der Regierung gleich lang wie Senn angehört. Er deute das Ergebnis als klares Zeichen der Wählerschaft für eine Veränderung, die er ermöglichen wolle.

Als einziger der acht Kandidatinnen und Kandidaten für den Krienser Stadtrat hatte Neuling Maurus Frey (Grüne) die Wahl im ersten Anlauf geschafft. Weitere Neulinge lagen noch vor den anderen Bisherigen Judith Luthiger (SP) und Franco Faé (CVP). Für das Stadtpräsidium hatten neben Senn auch Frey und Cla Büchi (SP) kandidiert.

Der zweite Wahlgang in Kriens findet am 28. Juni statt. Eingabefrist für Kandidaturen ist der 30. April.