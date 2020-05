1

Rega rettete Wanderer in der Schrattenfluh

Am Auffahrtstag brach ein Wanderer in einem Schneefeld auf der Schrattenfluh ein, stürzte rund sieben Meter in ein Felsloch und verletzte sich schwer. Seine Begleiterin alarmierte die Rega. In anspruchsvoller Windenrettung wurde der Patient aus dem Felsloch geseilt und ins nächste Spital geflogen.