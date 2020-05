Üblicherweise sitzen die 120 Mitglieder des Kantonsrates an den Sessionen Schulter an Schulter – nicht so am 18. Mai. Corona-bedingt wird die Session in der Messe Luzern durch­geführt. Mit dem EA sprach Kantonsratspräsident Josef Wyss über den Stand der Vorbereitungen. – Mehr im EA vom 8. Mai.