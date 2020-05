1

"Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Ob die Bevölkerung in diesem Jahr in den Genuss von ­Zirkusvorstellungen kommen wird, ist noch unklar, denn aufgrund des Coronavirus ist ein Besuch in der Manege bis auf Weiters nicht möglich. Der EA erkundigte sich beim Zirkus Harlekin und beim ­Nationalzirkus Knie über ihre aktuelle Situation.