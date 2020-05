Aufgrund der grösseren Regenmengen in den letzten Tagen und den kühleren Temperaturen hebt der Kanton Luzern das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe nach Absprache mit den Zentralschweizer Kantonen im ganzen Kantonsgebiet per sofort auf, wie das Lawa in einer Mitteilung vom 1. Mail schreibt.