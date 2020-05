1

Motorradkollision am Schwanderholzstutz - zwei Schwerverletzte

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagmorgen in einer Rechtskurve am Schwanderholzstutz zwischen Entlebuch und Wolhusen miteinander kollidiert. Sie wurde beide schwer verletzt. Ein 28-jähriger Lenker war in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit einem 63-Jährigen kollidierte.