1

HTMI soll 2021 im Kurhaus Flühli einziehen

Nach mehreren Pächter­wechseln zeichnet sich für das Kurhaus Flühli eine lang­fristige und verlässliche Lösung ab. Die Hotel- und Tourismusschule HTMI & Swisstouches Hotels + Resorts in Sörenberg ist an einer Pacht interessiert. Sie steht mit Kurhaus-Inhaber Jost Schumacher in Vertragsverhandlungen.