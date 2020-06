Stürme und Borkenkäfer ­richten in den Luzerner ­Wäldern grosse Schäden an. Gestern Freitag zeigte die Dienstelle Landwirtschaftund Wald (lawa) im Gebiet Hürnli in Marbach, wie die Aufarbeitung der Wald­schäden abläuft und welche Herausforderungen es zu ­bewältigen gilt.