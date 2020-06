Der Regierungsrat hat am Dienstag ein 16 Punkte umfassendes Impulsprogramm für die Wirtschaft vorgestellt. Eine Sonderbehandlung erhält der Tourismus. Der Kanton Luzern hat im April zur Stützung des Tourismus 700'000 Franken gesprochen. Jetzt soll eine Million dazu kommen. Vorgesehen ist das Geld für Promotionen, Kampagnen und Massnahmen bis und mit 2022. Die kantonalen Mittel sollen dort eingesetzt werden, wo der Tourismus am meisten betroffen ist, also eher in der Stadt als auf der Landschaft, wie dies die kantonsrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) gefordert hatte.